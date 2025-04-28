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    罵完普廷！川普曝與澤倫斯基會談順利 讚他更冷靜

    烏克蘭總統澤倫斯基（右）與美國總統川普（左）26日在梵蒂岡參加教宗方濟各葬禮的期間會面。（歐新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基（右）與美國總統川普（左）26日在梵蒂岡參加教宗方濟各葬禮的期間會面。（歐新社）

    2025/04/28 07:57

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）26日皆赴梵蒂岡出席教宗方濟各葬禮，兩人期間也進行談話，為自2月底雙方在白宮鬧翻以來首度會面。川普27日表示，這次會面「很美好」，他認為澤倫斯基在梵蒂岡會談後「更加冷靜」，並且更有意願達成和平協議。

    綜合外媒報導，美烏雙方日前已證實，兩位總統在聖伯多祿大教堂進行15分鐘短暫又「非常富有成效」的談話。川普27日透露，這次會面「很美好」，並表示澤倫斯基在會談中要求提供更多武器。川普也繼續對俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）向基輔發動飛彈襲擊表示不滿，並質疑普廷是否真的想結束戰爭。

    川普週末在紐澤西州的高爾夫俱樂部度過，他離開時對媒體表示，「我認為會談進行得很順利，接下來幾天拭目以待，我們可能會了解到很多資訊，俄羅斯發射飛彈令我非常失望。」

    他說，與澤倫斯基會面時，他們簡要地討論了克里米亞問題。根據美國的提議，美國將承認克里米亞屬於俄羅斯，但澤倫斯基拒絕這項提議。

    川普並否認他與澤倫斯基的關係不好，表示他們2月發生的爭執只是一個小障礙。川普說，「我覺得他比較冷靜，我想他了解情況，而且我認為他想達成協議。」川普也說，普廷需要表現出結束戰爭的決心，「我希望他停止攻擊，坐下來簽署協議。」

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