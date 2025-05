英國115歲阿嬤接棒「全球最長壽人瑞」 還稱霸5項超狂歷史紀錄

2025/05/01 17:02

〔即時新聞/綜合報導〕巴西修女伊娜(Inah Canabarro Lucas)傳出在上月30日辭世,享嵩壽116歲,原先持有金氏世界紀錄認證「全球最長壽人瑞」(World's oldest person)的頭銜,預計由英國一名115歲阿嬤艾賽爾(Ethel Caterham)接任。值得一提的是,這位英國阿嬤在此之前就持有5項旁人難以達成的驚人長壽紀錄。

綜合外媒報導,目前住在英國薩里郡(Surrey)的艾賽爾,於1909年8月21日出生在漢普郡(Hampshire),她一共有7個兄弟姊妹,成長期間經過2次世界大戰。艾賽爾在18歲至22歲期間曾前往印度工作,返回英國後與軍人丈夫凱特漢姆(Norman Caterham)相識,2人在1933年結婚,並育有2個女兒、3個孫女與5個曾孫。

報導指出,艾賽爾健康狀態十分良好,她在97歲時能獨自開車上路,100歲時還可以與別人一起打橋牌,雖然她在2020年曾不幸感染武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),但也於同年康復。另外,她有一位1897年出生、大她12歲的親姊姊芭比拉斯(Gladys Babilas)也十分健康長壽,直到2002年104歲才過世。

艾賽爾在接棒金氏世界紀錄的「全球最長壽人瑞」頭銜前,本身就已持有5項長壽紀錄。她被視為英國君王愛德華七世(Edward VII)1901年至1910年在位期間,最後一位還在世的臣民;同時,她也是「英國目前在世」、「英國歷史上已知」與「全歐洲現存」最年長的人瑞;此外,她還是「生於20世紀初」最後一位還在世的人類。

目前住在薩里郡養老院的艾賽爾,每年家人與院方都會為她慶生,院方甚至還重新打造一座以她名字命名的花園,來紀念她的非凡成就。與其他超級百歲人瑞一樣,艾賽爾過去曾多次被人詢問「長壽秘訣」,她透露自己從不與人發生爭執、耐心傾聽他人說話與做自己喜歡的事情,最重要的是,「凡事都從容應對,無論高潮還是低谷。」

