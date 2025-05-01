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    英國115歲阿嬤接棒「全球最長壽人瑞」 還稱霸5項超狂歷史紀錄

    目前住在英國薩里郡（Surrey）、現年115歲的艾賽爾，預計接棒金氏世界紀錄最新認證的「全球最長壽人瑞」頭銜。（圖擷取自臉書）

    目前住在英國薩里郡（Surrey）、現年115歲的艾賽爾，預計接棒金氏世界紀錄最新認證的「全球最長壽人瑞」頭銜。（圖擷取自臉書）

    2025/05/01 17:02

    相關新聞請見：「全球最長壽者」巴西修女伊娜辭世 享嵩壽116歲

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西修女伊娜（Inah Canabarro Lucas）傳出在上月30日辭世，享嵩壽116歲，原先持有金氏世界紀錄認證「全球最長壽人瑞」（World's oldest person）的頭銜，預計由英國一名115歲阿嬤艾賽爾（Ethel Caterham）接任。值得一提的是，這位英國阿嬤在此之前就持有5項旁人難以達成的驚人長壽紀錄。

    綜合外媒報導，目前住在英國薩里郡（Surrey）的艾賽爾，於1909年8月21日出生在漢普郡（Hampshire），她一共有7個兄弟姊妹，成長期間經過2次世界大戰。艾賽爾在18歲至22歲期間曾前往印度工作，返回英國後與軍人丈夫凱特漢姆（Norman Caterham）相識，2人在1933年結婚，並育有2個女兒、3個孫女與5個曾孫。

    報導指出，艾賽爾健康狀態十分良好，她在97歲時能獨自開車上路，100歲時還可以與別人一起打橋牌，雖然她在2020年曾不幸感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），但也於同年康復。另外，她有一位1897年出生、大她12歲的親姊姊芭比拉斯（Gladys Babilas）也十分健康長壽，直到2002年104歲才過世。

    艾賽爾在接棒金氏世界紀錄的「全球最長壽人瑞」頭銜前，本身就已持有5項長壽紀錄。她被視為英國君王愛德華七世（Edward VII）1901年至1910年在位期間，最後一位還在世的臣民；同時，她也是「英國目前在世」、「英國歷史上已知」與「全歐洲現存」最年長的人瑞；此外，她還是「生於20世紀初」最後一位還在世的人類。

    目前住在薩里郡養老院的艾賽爾，每年家人與院方都會為她慶生，院方甚至還重新打造一座以她名字命名的花園，來紀念她的非凡成就。與其他超級百歲人瑞一樣，艾賽爾過去曾多次被人詢問「長壽秘訣」，她透露自己從不與人發生爭執、耐心傾聽他人說話與做自己喜歡的事情，最重要的是，「凡事都從容應對，無論高潮還是低谷。」

    艾賽爾過去曾多次被人詢問「長壽秘訣」，她透露自己從不與人發生爭執、耐心傾聽他人說話與做自己喜歡的事情。（圖擷取自@Telegraph 社群平台「X」）

    艾賽爾過去曾多次被人詢問「長壽秘訣」，她透露自己從不與人發生爭執、耐心傾聽他人說話與做自己喜歡的事情。（圖擷取自@Telegraph 社群平台「X」）

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