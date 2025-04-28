美國人最不滿這點！CNN川普就職百日民調 創歷任總統70年來新低

美國總統川普即將上任百日，他前往羅馬參加教宗方濟各的葬禮後，27日從紐澤西州返回華盛頓特區，登上空軍一號前受訪。 （路透）

2025/04/28 07:02

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）27日發布最新民調，美國總統川普以政治生涯最高支持度之姿重返白宮，隨著4月29日執政滿百日，美國人對他迄今為止所作所為的看法變得非常負面。

CNN報導，其委託SSRS所做的民調顯示，川普獲得41%支持率，為1953年至1961年間擔任美國總統的艾森豪以來，歷任總統就職百日的最低支持度，也低於川普自己的第一任期民調。

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報導提到，自3月以來，川普的支持率下降4個百分點，比2月底下降7個百分點。僅有22%的人非常贊同川普的執政方式，創下新低，而有45%受訪者強烈反對川普的施政。

民調發現，川普試圖解決的所有重大問題，幾乎都表現不佳，公眾對他處理這些問題的能力，信心也在下降。

由於川普推出關稅計畫，引發股市波動和物價上漲的擔憂，川普在經濟議題上的支持率自3月初以來大幅下降。在通貨膨脹問題上，支持率下降9個百分點至35%，在關稅問題上，支持率下降4個百分點至35%。

川普在處理經濟問題的支持度下降5個百分點，降至職業生涯最低的39%。有52%的民眾對川普處理經濟問題的能力表示有信心，與去年12月CNN民調相比，下降了13個百分點。

此外，川普削減聯邦政府人員，民調顯示其支持度也走跌，雖有42%受訪者表示支持，但自3月以來下降6個百分點。46%民眾有信心他任命最佳人選，但自去年12月以來下降8個百分點。43%的人認為有必要改組聯邦政府，但57%受訪者表示，川普的作法置國家於風險之中。

川普在外交事務上的舉動，包括在俄烏戰爭中對俄羅斯採取更友好的姿態，及終止許多對外援助計劃，也遭到大多數人的反對，其中39%贊成，60%反對。有約半數的人表示，他們對川普處理外交事務的能力有很高或一定的信心，比他上任前的55%有所下降。

CNN的民調由SSRS於4月17日至24日在美國全國範圍內對1678名成年人，採用在線和電話採訪相結合的方式調查，抽樣誤差幅度為正負2.9個百分點。

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