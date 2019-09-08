要「一國」還是「兩制」 錢藏香港的中國富豪面臨新困擾

2019-09-08 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭已經持續3個月，整個夏天都陷在混亂及緊張的氛圍中，經貿及旅遊業都大幅衰退，專家分析，現在中國富豪精英們面臨的最大困擾是，香港「一國兩制」名存實亡，而他們原本財富避風港也將跟著失去。

綜合媒體報導，香港是中國最重要的經貿港口，近8成進出口及外資都透過香港進出中國，而從多種管道也證實，中國很多富豪將財產藏在香港，尤其是在美中貿易戰爆發之後，更多中國錢回轉至香港。

《德國之聲》 報導，柏林全球公共政策研究所的學者賓德（Andrea Binder）指出，這些中國富豪錢藏香港，重點在於「一國兩制」的獨特架構，香港才能提供的優越條件藏富，如果一國兩制名存實亡，他們的財富避風港也就不復存在，如果香港陷入混亂，他們也將受到巨大損失。

賓德分析，對中國富人而言，香港是一個離岸金融中心，因為一國兩制，擁有獨立的司法體系、貨幣，在英國法治基礎上，中國的資本管控鞭長莫及，進而成為中國富人的巨額資產在香港得以「隱身」。

而今，香港一國兩制可能受到破壞，中國政府想要更多控制香港，等於離岸中心的優勢受到挑戰，而中國富豪菁英也同步陷入混亂，是要挺中國政府的政治利益，支持一國以強化控制香港，還是挺兩制，以保護自己的財產，這兩者目前看來似是矛盾且衝突的。

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