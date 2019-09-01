反送中》遭警暴力壓制 外籍人士怒：誰還會信一國兩制

2019-09-01 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕《大紀元時報》昨（31）日發布一段影片，內容稱昨晚一名外國人在港鐵荔景站質疑警方做法，遭到暴力壓制在地逮捕，他後來在車廂上難掩怒氣，放聲怒斥：「誰還會相信一國兩制？」

據本報報導，昨（31）晚港警大規模進入香港地鐵站，無差別毆打市民、乘客，並持續對投降跪地的民眾噴射胡椒水，再次引起香港市民的憤怒。《大紀元時報》發布現場影片，稱有外國人在港鐵荔景站質疑警方做法後，遭多名警察暴力壓制在地逮捕，事後他在地鐵車廂中向身邊港人怒斥「誰還會相信一國兩制」，難掩激動神情。

據影片內容，這名外國人在荔景站問警方是否支持一國兩制，並質疑警方「沒有法律權力可以阻擋旅客」，卻遭到警方以多數優勢包圍，手無寸鐵又與員警溝通困難的他，最後遭警方暴力壓制倒地，痛苦大喊：「這是法律嗎？」、「你們支持法治嗎？」。

事後這名外國人在車廂中，向身旁港人怒斥香港警察和北京政府，他說：「我XX的已經來香港24年了，為什麼他們想要傷害我？你看起來還沒24歲，為什麼他們想要傷害你？為什麼他們要奪走承諾的東西？」他強調：「他們承諾『高度自治』，卻不讓特首辭職，這壓根不叫『自治』。他們不讓港人治港，這也不叫自治。根據基本法，他們沒有資格拒絕全民普選。」

最後，這名外國人痛聲疾呼：「香港人如何再相信一國兩制？他們（北京）怎麼可能認為台灣人會相信一國兩制？當他們搞爛了香港，怎麼可能去寄望台灣人相信一國兩制？台灣人怎麼可能認為這是可以接受的？在任何情況下都不可能。」

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