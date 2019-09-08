美兩黨議員催生《香港人權及民主法案》外媒：北京如芒在刺

2019-09-08 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕針對一再惡化的香港問題，美國不斷提高關注度，美國國會兩黨多位議員表態，將致力加速推動《香港人權與民主法案》，而這個一舉動，被外媒觀察認為，將使北京「如芒在刺」。

《美國之音》 報導，《香港人權與民主法案》是由共和黨籍參議員魯比奧（Sen. Marco Rubio, R-FL）和民主黨籍參議員卡丁（Sen. Ben Cardin, D-MD）共同提出，已獲得參眾兩院的兩黨多位議員支持，並發表聲明，將在國會復會後，列入國會重要法案進行審議。

包括參議院民主黨領袖舒默（Senate Minority Leader Chuck Schumer, D-NY）、眾議院議長佩洛西（House Speaker Nancy Pelosi, D-CA）、共和黨資深眾議員史密斯（Rep. Chris Smith, R-NJ）等人都公開表態支持，並將加速推動，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Senate Majority Leader Mitch McConnell, R-KY）只稱「中國在玩火」，但還沒有宣布將這項法案納入參議院的審議議程。

這項提案內容是要求美國國務院每年對香港的自治狀態進行認證，以決定是否維持香港目前所享有的特殊地位和待遇，並制裁侵權官員；還要求美國總統對香港基本自由人權壓制的人員進行調查、凍結該些人在美國資產及禁入美國等。

《法廣》 觀察，這對北京真不是一個好消息，指《香港人權及民主法案》被視為加強版的美國《香港政策法》，一旦法案通過，則美國對香港獨立關稅區地位將被改為「每年一檢」，且並設立機制制裁損害香港高度自治的官員及相關人士，而這些官員及相關人士，可以是香港人、也可能是北京官員，這些人在美國的財產及進出美國都會受到強大牽制，而這牽動到北京的統治及管轄權，對香港及北京都影響巨大。

這個法案也可以說把矛頭直指北京，最鮮明的例子是「誰綁架了銅鑼灣五名香港書商？巨富肖建華是如何一夜之間在香港消失的？誰在參與迫害香港的基本自由」。「一旦通過，中共打壓香港將會變得十分棘手」。

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