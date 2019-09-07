反送中》港媒翻查831太子濺血案傷者 揪出3人「被消失」

2019-09-07 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥宣布撤回《逃例條例》，並未讓反送中運動就此平息，香港消防處先前報告顯示，8月31日太子站衝突事件僅有7人受傷，網路上則流傳另有3名傷者不知所蹤，經香港媒體翻查後確認，831當晚確實共有10人受傷，指出香港消防處和港警前後公布的數字不一，令人有所疑慮。

綜合港媒報導，自8月31日發生太子站濺血案後，網路一直傳出3名受傷的示威者無故失蹤，可能遭到香港警察打死的消息，經港媒《鏗鏘集》追查下，找出了當晚「消失的3名傷者」，但他們已遭警方拘捕並保釋候查，因此無法公開講述更多當時的情形。

《鏗鏘集》昨（6）晚獲得香港消防處確認，「8.31當晚接報，油麻地站有3名男子頭部及肩膊受傷，其後送往廣華醫院」；之後香港警方也回覆，「確認8.31當晚，油麻地站有10人被捕，當中3名傷者送往廣華醫院治理」。根據《鏗鏘集》報導，有消息人士指稱，由於消防處接報指該3名男子是打架受傷，故一直未有將其計算在太子地鐵站事件傷者中。

此外，《鏗鏘集》採訪到831當晚為3名傷者急救的義務急救員，他表示，他在車廂內為3位傷者急救，其中一名傷者情況嚴重，後腦有3個傷口，流血不止，需要用衛生巾和紙巾輔助止血。這名義務急救員還指出，「理應有3名太子站事件傷者在油麻地站送院，但當局一直未有清楚交代」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法