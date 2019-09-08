反送中》旺角再激戰 示威者手機燈海、大合唱對抗水炮車

2019-09-08 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭持續，昨天白天癱瘓機場週邊道路之後，入夜形成多點示威，港警也多點出動鎮暴，水炮車、催淚彈、警棍齊發，示威者高舉手機燈海、大合唱、呼口號對抗，警棍無情揮打，彌敦道一名示威被警方打倒在地，記者衝前拍照，被警方速龍噴胡椒水，多人中彈。

綜合港媒報導，9月7日晚間延續白天的抗爭，大批示威者包圍旺角警署，外圍街道傳出縱火、向警署投射鐳射光，一度阻塞彌敦道，氣氛緊張，防暴警以催淚彈開道，往前推進，其間，警方暴打一名示威者當場濺血，並對示威者噴胡椒水，記者衝向前拍照，多名記者被警方直噴臉上，痛苦哀號，隨後跟警方理論。

至晚間11點多，示威者重回旺角警署，改變策略，以他們舉起手機電筒形成燈海及大合唱《無盡》及《數碼暴龍》主題曲，呼口號「光復香港時代革命」、「香港人加油」等，直至凌晨。

入夜後，不止旺角警署，多區都有示威者聚集，警方強力武力鎮壓，警棍拚命揮打，逮捕多人，其中，示威者在太子站被警方追擊到天橋上，嚇壞過往路人，一部分示威者破壞大埔墟站入閘機被防暴警制服，有人被打到頭破流血倒地，沙田站地鐵售票機、將軍澳站人閘機也遭人破壞，警察衝進站內，噴胡椒水，連記者都中彈被噴。

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