衝突不夠大 831擬祭緊急法 林鄭轉彎撤法

2019-09-08

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港網路電視台「Now TV」時事節目《政情》七日報導，消息人士透露，港府內部原本已擬備「緊急法」內容，但「八三一衝突」沒有港府及建制派原先預期的「激烈」，政府內部評估暫時不需要引用「緊急法」，故而順勢宣布撤回修法，「推軟招」緩和局面。

香港特首林鄭月娥上月二十七日曾暗示港府有責任檢視任何「止暴制亂」的法治手段，意指不排除頒布做法形同戒嚴、俗稱「緊急法」的《緊急情況規例條例》。港府此前之所以一直拒絕撤回修法，係因「撤回」有推翻初衷、認錯的含意，而北京中央政府曾公開支持修訂《逃犯條例》，「撤回」恐會把北京「拖落水」。

「紐約時報」七日報導，今年七月在北戴河一場未對外公布的會議中，中國國家主席習近平等高官曾討論香港問題，當時會議出現分歧與辯論，中國顯然不知如何處理，最後結論是中央政府不要武力干涉。報導指出，中共當局決定跟抗議者打消耗戰、以拖待變，反而加深中央與香港人民的政治裂痕。報導說，中國政府不知如何應對的證據之一，就是林鄭宣布撤回修法之前，北京官員還宣稱絕不讓步。報導認為，習近平的強硬立場，讓下屬不敢提出香港問題的政治解決方案；從中美貿易戰到香港問題的處置失當，正一步步侵蝕他的權威。

與此同時，正在中國訪問的德國總理梅克爾七日在武漢重申，香港的反送中衝突必須以非暴力方式解決，否則會是一場災難。梅克爾強調，她在北京會晤中國國家主席習近平及總理李克強時，要求香港民眾的權利及自由必須得到保障，「重要的是，北京當局已聽取我的觀點。」不過，中國官媒新華社報導梅克爾與李克強的聯合記者會時，故意省略兩人談及香港的相關內容。

德新社七日引述不具名德國官員說法，指出梅克爾延續過去訪問中國時私下會見公民社會代表的傳統，六日晚間也在北京會晤維權律師，並討論人權、信仰與網路審查等議題。去年梅克爾曾私下會晤維權律師王全璋妻子。

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