裝甲車+水砲車 3000港警布防機場

2019-09-08

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港特首林鄭月娥四日宣布撤回修訂「逃犯條例」後，「反送中」示威仍未平息。香港網友又再發起「九．七和你塞」行動，對香港國際機場進行「交通壓力測試」。惟警方有備而來，七日部署三輛裝甲車和兩輛水砲車戒備，並調派近三千名警力，在機場與地鐵東涌站布防，成功防止示威者堵塞機場聯外交通。

但下午至晚間示威者聚集在東涌站外示威，經驅離後上百人轉進太子站與旺角警署外抗議，包圍警署並在馬路上縱火，速龍小隊及大批鎮暴警察隨即趕來驅離示威者。晚間約九點，港鐵再次宣布關閉旺角站和太子站，晚間十一點，警方在旺角警署周遭發射胡椒球彈，重新進行驅離。

巴士站收費亭 佈警截堵人車

網友原先呼籲示威者七日別穿黑衣、喊口號與戴安全頭盔、口罩、防毒面具等裝備，僅穿便服在中午十二點前進入機場。但警方七日早上就進駐機場與大嶼山通往機場的東涌一帶，鎮暴警察並在連接機場所在的人工島與東涌新市鎮市中心的天橋布防。

警方兵分多路巡邏及執法，防止示威者進入機場堵塞交通或阻礙旅客和航班機組人員進入機場，並在巴士站、收費亭截堵可疑人車，同時部署警力在港鐵「機場快線」與「東涌線」組成的機場鐵路（機鐵）鐵軌附近戒備，防止示威者放置雜物阻礙行車。此外，若想進入機場，須先向機場人員出示護照與登機證。香港機場管理局派出大批職員和保全維持秩序。

另一方面，香港「中學生罷課籌備平台」正計畫十三日中午在沙田大會堂的「百步梯」舉行第二次中學生罷課集會。該平台七日表示，香港自二日開學以來，第一週累計有來自全港三三七所中學、逾一．六萬名中學生參與罷課聲援反送中。而在該平台對中學生是否支持舉行第二波罷課行動的意願調查中，二七○○名受訪學生有近四十％支持「一週一罷」。

另網友申請八日在中環「遮打花園」舉行「香港人權與民主祈禱會」集會，再遊行至美國駐港總領事館遞信，呼籲美方通過「香港人權與民主法案」，已獲警方發出不反對通知書。

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