林鄭讓步太晚太小「香港危機未除」

2019-09-06

〔編譯陳正健／綜合報導〕針對香港特首林鄭月娥正式撤回「逃犯條例」，多家英美媒體不約而同認為，香港危機尚未解除。紐約時報社論挑明，北京在意識形態上執著於「一國」，恐無法理解香港抗議者真正的訴求，林鄭的讓步不會讓抗議運動消散。

金融時報北京分局主任米強（Tom Mitchell）認為，在林鄭宣告正式撤回修法後，反而使林鄭與中國國家主席習近平面臨更大的難題。林鄭的讓步，強化了多數強硬示威者的信念，在對抗北京時，暴力抗爭確實奏效，而非和平抗爭。習與林鄭現在最冀望的是，這次讓步至少能消除示威者的部份怒氣，給予北京更多時間。但只要北京未對他們的其他訴求讓步，暴力抗爭可能無限期持續下去。

華爾街日報社論指出，縱使林鄭的讓步受到歡迎，但香港危機尚未結束，仍須做得更多，以終結這場政治危機。港人如今想要「真雙普選」權利，可是北京並不允許，林鄭至少得承認警方過度使用武力，並且准許對警方濫權展開獨立調查；為恢復公眾對法治的信心，林鄭應敦促撤銷對非暴力抗議者的指控。

紐時社論強調，港人並非發動「顏色革命」，只是保護香港的生活方式不被北京奪走；北京若執著於「一個中國」，令香港的「一國兩制」模式在天安門式的鎮壓中解體，只會令北京與台灣更加遙遠。

紐時也刊出香港經濟學者練乙錚的評論，指林鄭在宣告撤回條例的同時，也宣布其他幾項主要象徵性措施，但對面臨危機的香港，這是完全不可接受的回應。許多人懷疑她究竟在為誰的利益服務，此次讓步姿態如此之小、來得如此晚，只是證實了林鄭其實是向北京與大企業屈服。

北京正在打消耗戰

評論提及路透此前揭露林鄭的錄音談話，但此言是對精選出來的一小群商人所說。在錄音中提及基於「基本法」，身為特首的她需要服務兩個主人，北京中央政府及港人，但她顯然只為北京及香港一小群商業菁英服務。練乙錚提醒，北京正在打一場消耗戰，不惜讓香港付出重大代價。

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