AUMX南海聯合軍演登場 美軍：與東協共同捍衛印太自由

2019-09-02 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國與東協聯合海上軍演今（2）日展開，共計有8艘軍艦、4架戰機以及超過千名兵力，共同在南海進行軍事演練，預防中國對南海的野心。

綜合外媒報導，東協─美國海上演習（AUMX）今（2）日展開，將從泰國梭桃邑海軍基地（Sattahip Naval Base）開始進行5日演習，最終將抵達新加坡。各國共計將有8艘軍艦、4架戰機以及超過千名兵力參與，在中國持續展現南海野心、美國也逐漸提升該區域影響力的時刻，這場軍事演習備受國際關注。

美國太平洋艦隊副指揮官懷賽爾（Kenneth Whitesell）開幕致詞時表示，美國將透過不同形式的海軍演習，堅決維持印度太平洋區域的自由和開放，美國與東協各國共享著同樣價值，包括依照國際法維持印度太平洋的自由和開放，美方希望與東協國家建立互信的機制和關係。

懷賽爾向媒體重申，本次演練是美國與東協的合作演練，並非由美國決定行動目的。他強調，只要是國際法允許的區域，美國都會自由航行。

據悉，美國海軍派遣的機艦包括：濱海戰鬥艦蒙哥馬利號（USS Montgomery LCS 8）、飛彈驅逐艦韋恩梅爾號（USS Wayne E. Meyer DDG 108），以及3架MH-60直升機以及1架P-8海神式（P-8 Poseidon）巡邏機，將與各國合作模擬實戰，加強登船、搜索和扣押、海域辨識等任務。

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