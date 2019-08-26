自稱無視美艦過台海 中國官媒反嗆：美方耍小動作

美國軍艦「綠灣號」23日航經台灣海峽，24日美國第七艦隊在臉書上張貼艦上官兵值勤的照片。中國官媒報導，認為這是耍小動作，博取關注。（圖擷自「U.S. 7th Fleet」臉書）

2019-08-26 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕繼美國國務院批准對台軍售66架F-16V戰機後，美國軍艦23日通過台灣海峽，引起熱烈討論。中國官媒宣稱，中國官方對此很低調，反觀美國海軍「常態化」過台灣海峽，讓事件熱度降溫，還屢次「變一點花樣」、「耍了個小動作」，試圖吸引輿論關注。

綜合媒體報導，美軍聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦「綠灣號」（USS Green Bay LPD 20）23日通過台灣海峽，遭共軍艦艇跟監，台灣軍艦則同時監控通過台海的兩國軍艦。國防部回應，美艦為自由航行，國軍均全程監控，並無異狀，請國人放心。據傳美軍P-8海神式反潛機也現身台灣海峽。

對此，中國官媒《環球時報》採訪中國退役海軍上校田士臣，他認為中國外交部、國防部、國台辦對於美軍過台灣海峽都是「低調回應」，宣稱此事越趨「常態化」，熱度持續降溫。另名不願具名的人士則說，美國海軍每次都變些花樣，例如以更換艦艇、PO照片等行為吸引輿論關注。

今年4月、7月，美國軍艦通過台灣海峽，中國外交部都表達密切關注，並向美方關切，盼美方「慎重處理涉台問題」；中國國防部也再度拿出「國家主權、統一和領土完整」理由，進行武力恫嚇。

7月時，中國國台辦主任劉結一呼籲兩岸共同譴責美軍艦航經台海，直指美國一直在打台灣牌。我國陸委會則回應，中共當局對此不必牽拖推諉、過激反應。

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