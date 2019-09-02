赴海外留學反成紅衛兵 中生觀察同學們「早被愛國教育束縛」

2019-09-02 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕隨著香港「反送中」運動持續，香港海外留學生與中國學生之間的衝突也時常上演，然而海外中國留學生有機會接觸多元文化及訊息，仍不時宣揚愛國主義，一名中國留澳學生接受媒體訪問時分析，部份中生從小被固有思維的教育束縛，即便到了新環境，仍然主動拒絕接收外界新知，仍認為「只有中國好」。

中國學者馮崇義與一名留澳中生接受《美國之音》訪問 ，該生指出，幾乎他所有的中國同學到澳洲之後還是透過微信看新聞，很少去看第一手的英文報導，首先是英文不夠好，二來是他們融入不了主流社會，覺得還是中國好，因此不去主動融入澳洲社會。該生舉例，這些中生明明可以透過一手資源來了解香港現況，他們並沒有「牆」，但是他們卻寧願去看轉了四五手的中媒，再去痛罵香港年輕人「暴徒」，他們的社交圈也充斥著類似現象。

該生認為，此現象源自於中生們從小到大的教育方式，這些有資格或資本可以出國的中生都是家庭條件優渥的一群，在成長期間便享受「體制紅利」，同時也是既得利益者，所以他們對於自己家庭如何「崛起」的方式也不好去批評。

對於近期留澳中生所發起的支持中國當局運動，馮崇義認為這對中國人的形象造成極大破壞，這些學生從小被灌輸愛國主義式的教育，喪失判別是非善惡的能力，即使在相對自由的澳洲，這些中生還是活在黨國意識中。

馮崇義指出，這些中生的前幾代人到了西方都是學習當地文化，將先進思想引進中國，到了現在卻反過來將中共文化攜出，想汙染當地文化，以粗鄙語言辱罵香港學生，與中國政府同樣野蠻。馮崇義表示，中生們「既可憐、可悲，又可惡、可恨」，他們本身就是個犧牲品。

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