都是「反送中」的錯？澳洲中生動粗、肉搜樣樣來

2019-07-31 23:37

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港政府七月九日宣告《逃犯條例》修訂草案「已死」，廿四日在澳洲布里斯本市昆士蘭大學校園引發「反送中」與「挺中」勢力對峙，中國官方隔天立刻出面批評「反華分裂活動」並「肯定中國留學生自發的愛國行為」。但根據英國廣播公司（BBC）近日訪查，該校「反送中」港生當天靜坐進行和平示威，卻面臨陣仗龐大的中生前去「挑釁」，對方甚至持續以「人肉搜索」方式進行「審查」，令人害怕無比。

前往澳洲念大學的中國學子逾卅萬人，人數居當地留學生之冠，港生則約萬人。昆大學生瓊斯（Nilsson Jones）拍攝的影像顯示，中國國歌當天在現場叫囂聲與肢體衝突中響起，人數較多的中生是「攻擊方」。

廿四日在活動現場向香港示威者表達支持的昆大女港生告訴BBC，當時有一名男子向她走去，拍落她手中的海報；一些男性朋友趕緊站到她前面擋人，因對方似乎打算傷害她，還掐住了她朋友的脖子。但威脅並未就此停止，她的照片接著被放上中國社群媒體，旁邊還帶有威脅字句，警告她將「面臨後果」；其他朋友也遭「肉搜」，護照、結婚證書、學生證等重要證件資料皆被放上微博，一旁寫著「不用擔心，他在布里斯本不會好過了。」

這位女港生對中生前來暴力相向感到意外，因活動全程未提及中國敏感的「香港獨立」議題。但帶頭「挺中」者大言不慚告訴當地媒體，他事前早已警告「絕對會發生衝突」，港生卻依然故我辦活動，所以問題不在「挺中」方，「所有事情都是他們造成的」，「他們想激怒我們」。

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