抗議中國孔子學院 澳洲大學生發起和平示威

「Transparency 4 UQ」發起和平示威，抗議中國在澳洲設立孔子學院。（美聯社）

2019-07-31 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕繼24日澳洲布里斯本的昆士蘭大學（University of Queensland）的港生因支持「反送中」，被其他中國留學生動粗後，該校的國際學生31日發起和平示威，抗議澳洲大學和中國簽署秘密撥款協議、中國廣設孔子學院，許多港人和部分中國學生雖然支持示威，卻擔心日後回中國遭秋後算帳，所以不敢出席。

綜合外媒報導，日前澳媒取得11份引進孔子學院的澳洲大學與中國國家漢語國際推廣領導小組辦公室（漢辦）間的協議，發現這些大學在孔子學院教學上，對中國有不同程度的妥協，校方可獲得資助、3000本中文書籍及其他教學資源，作為回報。

示威學生31日高舉「孔子學院是政治宣傳中心」、「習維尼滾出昆大」等標語，抗議澳洲和中國政府達成協議，同意在澳洲的大學設置孔子學院。由於中國會審查孔子學院的漢學教育內容，抗議者認為中國正在干預澳洲教育機構的自主權，因此呼籲昆士蘭大學關閉孔子學院，並要求副校長兼前漢辦顧問霍伊（Peter Hoj）出面回應秘密協議一事。

「Transparency 4 UQ」學生組織在上週中國學生動粗事件後成立，組織成員戴維斯（Ji Davis）表示，有500人對31日的集會感興趣，然而當天實際到場的只有70人，現場有香港學生戴著口罩，表示很怕回去後「被失蹤」。許多人私下向戴維斯透露，非常支持他發起的活動，但因為未來可能會回中國工作，擔心被中國當局列為黑名單，所以沒有現身。

昆士蘭大學表示，孔子學院的合約已在4月到期，正在下一份協議中重擬談判條款，以確保大學自治。

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