李文娟承認柯文哲政治獻金匯入木可 用於支付員工薪水

台北地院審理柯文哲京華城等案，傳喚木可公司董事長李文娟（圖中），訊後步出法院。（記者王藝菘攝）

2025/03/04 18:57

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長、民眾黨前主席柯文哲等人涉嫌京華城容積收賄、侵占民眾黨政治獻金等案，今首度傳喚木可公關行銷公司董事長李文娟，李文娟否認犯罪，但承認柯的總統競選總部政治獻金確實有匯入木可公司，並於選後用於支付木可員工薪水，還說「（柯文哲）肖像權本來就是合法的商業行為」。

受命法官許芳瑜訊問時，李文娟對於起訴書的事實陳述方式，常無法精確答覆其意見，法官一度質問「妳好像昨天才收到起訴書？」李文娟的律師連忙回稱，李文娟可能因情緒不穩定而影響答辯，將再和李溝通，並盡快在一週內對於證據能力、不爭執及爭執事項，提出書面意見。

請繼續往下閱讀...

李文娟是眾望基金會董事長、柯文哲的台北市長辦公室主任李文宗的胞妹，兄妹共同管理柯文哲的政治獻金專戶，北檢指控，柯為使資金任其所用，3人共同成立木可公關公司、眾望基金會、新故鄉協會，實際皆由柯文哲實質掌控，由李文娟兄妹管理，3人涉以木可名義向柯競總收取柯的肖像授權金，並用以支付木可員工薪水、投資自媒體等名目，侵占柯競總與民眾黨的政治獻金共6234萬餘元。

李文娟的律師主張，李女沒有專業會計背景，不熟悉商業會計法的相關規定。李文娟自述，她大學唸國貿系，畢業後一直在外商公司從事秘書工作，後來在家帶小孩十幾年，新冠疫情前曾當過英文老師，2022年10月當木可掛名負責人之前，她是COSTCO大賣場的計時試吃員，時薪175元。

李文娟說，哥哥李文宗2022年10月要求她擔任木可公司的登記負責人，設立後她雖是掛名負責人，沒有領薪水，因為沒有做事；2023年1月她正式接任木可董事長，月領8萬元薪水，平時只須每天做簡單的流水帳，交給會計人員何璦廷和會計師核對，原本不用向柯文哲報告帳務，大選後柯才要求她要每月定期報告。

李文娟說她也有協助眾望基金會、新故鄉協會發員工薪水、申報勞健保，都是依李文宗的指示匯給誰多少錢，不須向柯文哲報告；她無法介入財務調度，而柯文哲的肖像權授權給木可公司，確實有拿到柯的同意書，但她未參與授權過程，但她認為「肖像權本來就是合法的商業行為，沒有違法」。

法官3月起排定每週開1次庭，每次分別訊問2名被告，今訊問李文娟與台北市議員應曉薇，定3月20日提訊柯文哲，從準備程序到審理程序共已暫定33次庭期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法