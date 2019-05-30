北市教官被爆與中生婚外情擁吻 議員擔心軍事機密遭竊

2019-05-30 18:52

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員林瑞圖今於議會市政總質詢爆料，台北市某大學已婚中校教官，過去曾睡過3個台灣女學生，日前還與中國女學生關係匪淺，兩人在機場親吻撫摸，該教官的同學有些當少將，不怕軍事機密被竊嗎？這種狼師可以存在嗎？據了解，該教官就是台北市立大學天母校區的宿舍管理員；但教育局坦言，該教官正申請退休。

台北市長柯文哲在備詢台上並未回應，而教育局軍訓室主任黃喬偉只能說「謝謝議員指教」；林瑞圖反批，台灣女學生被睡3個，1個已經畢業了還跟該教官在一起，「要不要我拿資料拿出來？」並質疑該教官晚上不回家，在學生宿舍住嗎？羅回應「可能有業務執行上需要。」

林瑞圖大罵，「業務執行需要睡學生嗎？」該教官恐洩漏國防機密，因為其官階是中校，有些同學當少將，結果中國女學生過來就變成愛人，該教官還帶去台東玩，殊不知台東有潛艇基地，兩人還去左營，可以這樣嗎？為了保障國防機密、台灣女學生安全，這種狼師還可以存在嗎？並批評教育局，資料他都給了，卻還在了解中。

教育局表示，該中國女學生日前返回中國，最近好像又來台灣；目前學校初步跟教官談過，教官否認婚外情，目前學校還未啟動調查，尚在釐清問題，若學校調查報告出爐，將送至教育局軍訓室人評會，在由教育部人評會決定懲處程度，但教官正申請退休。

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