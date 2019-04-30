批習專制恐「被消失」 中生申請留台

2019-04-30

〔記者呂伊萱、萬于甄／綜合報導〕嘉南藥理大學中生李家寶日前透過直播反對習近平專制，遭到不少中國民眾死亡威脅。李家寶在台簽證本學期將到期，李認為回到中國恐會「被消失」，盼長期留台，陸委會昨證實李生以政治庇護為由，已到移民署和陸委會遞交專案長期居留申請，將與相關部會研議，妥適處理，同時請海基會持續關懷李生。

相關部會研議處理

李家寶表示，申請書交出去後，其實心情蠻忐忑，相關申請資訊暫時無法透露太多。李也說，希望透過自己的一點點努力，能促進台灣難民法的通過。

陸委會指出，由於「難民法草案」及兩岸條例第十七條修正草案正由立法院審議中，我國難民處理機制尚未完備。惟人權是普世價值，政府處理相關個案均整體考量國際慣例、我方相關法律規範、過往案例、人權保障及國際視聽等層面，將妥適處理。

來自中國山東現代學院的學生李家寶，二度來台進行短期研修，三月中旬透過直播，發表中國民主化與反對習近平專制等主張。李家寶日前受訪表示，直播後收到多次死亡威脅，與家人失聯、經濟來源也被截斷。

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