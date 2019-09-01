鬥爭壓不住了？習近平被喊萬歲 官媒卻說廢終身制

2019-09-01 23:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕結束北戴河會議之後，中國領導人習近平日前到甘肅省視察，群眾一邊高喊「習主席萬歲，總書記萬歲」，結果《人民日報》卻放冷箭，刊文高度評價鄧小平的政治遺產，特別是廢除領導幹部職務終身制，網路文章雖很快刪除，但這兩種截然不同的調子，引發中南海是否暗潮洶湧的揣測。

8月22日鄧小平115歲冥誕當天，《人民日報》旗下微信公號「人民閱讀」發表題為「鄧小平廢除領導職務終身制」的文章，指出廢除領導幹部職務終身制，建立退休制度，是鄧小平成為中共第二代領導集體的核心之後提出的一個重要主張。早在1977年，他在重新恢復領導職務之時，就提出了幹幾年便退下來的要求。文中詳細介紹了他主張廢除領導幹部終身制的來龍去脈。

明鏡新聞集團創辦人何頻接受《法廣》訪問時分析，基於過去鄧小平對習近平父親習仲勳的侮辱、還貶到珠海去，現在要求習近平紀念鄧小平，基本上不會願意，《人民日報》的文章，不排除中共內部早有人極度不滿，這次藉着捧鄧小平測試風向，或者是醞釀一股政治暗流。

習近平上台後，中國全國人大去年修憲，取消了「國家主席」一職的任期限制。

有港媒分析，由於習近平在香港反送中及美中新冷戰中進退失據，已喪失部份高幹的信任，許多人在消極抵制，伺機反撲。就連25名政治局委員中的「習家軍」，也沒有太高調支持習「新路線」的，而7個政治局常委中也立場分裂。

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