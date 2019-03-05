習近平「稱帝」滿1年 法媒：傲慢讓他加速失去人心

2019-03-05 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國一年一度的兩會在3日召開，去年此時中國國家主席習近平聲勢如日中天，以出奇不意的速度，修憲取消國家主席任期制，被外界視為「稱帝」。法國媒體報導，後來的發展顯示，這件事讓他加速失去人心。

《法國國際廣播電台》報導，不少觀察人士認為，去年兩會到今年兩會，在中國發生兩件大事，一件是上屆全國人大修憲廢除國家主席任期制，一件是3個月以後突然爆發的美中貿易戰，讓中國經濟陷入寒冬。

習近平廢除取消指定接班人的黨內規矩後，權力達到高峰，可與毛澤東比擬，但也壞了中共不成文的規矩「七上八下」，習高高在上，如皇帝寡人，周圍大臣，行事全看他的臉色。但在今年1月下旬習近平緊急召集省部級高層開會，提出預防7大風險，尤以政治風險為重。分析人士認為，高處不勝寒，習感覺危險四伏，習近平隨著權力逐漸集中，但威信並沒有隨之成長，禍根還是起自於去年人大修憲廢除國家主席任期。

報導提到，「萬年主席」堵住了中共通過輪換制自我修正的可能性，從此要跟著習近平走到底，如果走不通鋌而走險，將換來另外形式的改革，也就是中共歷史上屢屢發生的黨內不流血政變。分析人士指出，其實這一年發生的事情，都與習近平權力至大、缺乏遠見、盲從、傲慢，丟棄鄧小平韜光養晦有關，其中引發的美中貿易戰，如果習近平承認理虧，有遠見認真談判，不至於落到後來的地步。

中共黨內批評習的聲音此起彼伏，民間也有越來越明晰的聲音。去年年底，藉著改革開放40週年之際，中國百餘名知識分子呼籲進行真正的政治改革。北京大學教授張千帆說，「不闖選舉關，沒有真改革」。北大教授鄭也夫呼籲，「幾乎完全喪失了自我糾錯的機制」、「執政70年，給中國人民帶來太多災難」的中國共產黨體面地淡出歷史舞台。

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