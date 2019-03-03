中國人大5日舉行 日媒：習近平面臨內憂外患的「試煉舞台」

2019-03-03 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國年度「兩會」，「中國人民政治協商會議」及「中國人民代表大會」分別於今（3）日與5日舉行，日媒認為，中美貿易戰造成中國經濟衰退，相比去年習近平廢除任期限制的政策走向，今年中國面臨內憂外患，批判聲浪也接連出現。對習近平來說，全國人大就是逆風中「試煉的舞台」。

據《時事通信社》報導，中美貿易戰造成中國經濟衰退，相比去年習近平廢除任期限制的政策走向，今年中國面臨內憂外患，經濟與對美政策成為此次人代的焦點。

據《朝日新聞》報導，習近平去年自行廢除國家主席任期限制，被認為這是企圖向外界展示獨霸一方的力量，但因中國經濟狀況惡化，批判聲浪也接連出現。對習近平來說，全國人大就是逆風中「試煉的舞台」。

據《產經新聞》報導，中國國家統計局和物流採購聯合會（CFLP）28日指出，中國2月非製造業經理人指數（PMI）下滑至49.2，比上個月減少了0.3%。而PMI是以企業採購訂單為基礎做計算，被視為未來經濟狀況的衡量標準，超過50代表經濟繁榮，低於50則表示經濟走下坡。而中國的PMI已經連續3個月不斷下跌，是在2016年2月PMI的49.0後三年來的最低點。

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