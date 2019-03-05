中國人大開幕 北京草木皆兵

2019-03-05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政壇一年一度的重頭戲—中國人民政治協商會議全國委員會及全國人民代表大會（合稱「兩會」），分別於三日及五日在北京揭幕，北京近期的「維穩」作業達空前規模，許多地方草木皆兵。值得注意的是，值此中國面臨經濟、社會等「內憂外患」之際，去年修憲將自己「定於一尊」的中國國家主席習近平，料將面臨人大代表施壓。外電指出，從習近期大力要求官員表態效忠，即可看出其亟欲壓制異議、鞏固權力。

「逢車必查 逢人必檢」

政協旨在由「各界」代表討論及建議國家政經方針，人大則負責表決法案、人事任免、政府預算等，但兩者僅具象徵性質。在「兩會」舉行的兩週期間，北京高度戒備，進出地鐵、高鐵、火車須通過兩次安檢，高速公路交流道「逢車必查、逢人必檢」，路上也處處可見安保人員站崗。此外，部分小型航空器被禁飛，不論組織或個人，也都不得進行體育、娛樂或廣告宣傳等飛行活動，例如施放氣球。

由於今年恰逢「六四事件」卅週年、新疆「七五事件」十週年、中共建政七十年，以及「五四運動」一百週年，政協和人大代表下榻的飯店受到層層鐵絲網防護，被阻絕在人民聲音之外。住在北京的維權和異議人士，若非遭安保人員嚴密監控，就是「被旅遊」至外地。中共中央政法系統近期更通令各地，必須在「兩會」期間啟動「戰時機制」，確實蒐集、掌握及回報維穩狀況。

外電指出，此次「兩會」適逢美中貿易戰正酣、國家經濟增速減緩、肩負「中國製造二○二五」重任的電信鉅子華為公司被多國封殺，以及中國打壓新疆維吾爾族而遭國際責難等難關，習近平可能必須回應近三千名人大代表的質疑和不滿。法國國際廣播電台（ＲＦＩ）引述香港中文大學政治學教授林和立表示，人大代表可能私下要求習拿出刺激經濟的對策，也不排除人大代表對習提出批評。

經濟放緩危及政權 習緊張

華爾街日報也引述中共黨校機關報「學習時報」前副總編輯鄧聿文報導，習近平已因經濟困境和黨內反抗，而產生危機感。習曾在一月召集各地黨政主要官員前往北京，警告他們經濟放緩已危及中共政權，要求官員承擔解決問題的責任。中共中央政治局委員也被要求向習近平「書面述職」，強化習的領導權威。政治觀察家認為，習應對內部反彈的策略，就是迫使黨政菁英噤聲。

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