原來中國官媒這樣報習近平！網：跟某台87分像

2019-05-03 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕著名中國民運人士王丹，昨天（2日）貼出中國官媒《人民日報》以滿版、照樣造句方式大篇幅報導中國領導人習近平的照片，並寫下一聲「唉」。網友看到這張照片後覺得有既視感，找出先前網友整理某電視台報導高雄市長韓國瑜的照片，發現還真的「有87分像」。

王丹昨天在Facebook粉絲專頁PO出一張照片，照片中可以看見，中國官方媒體《人民日報》頭版標題是「習近平分別會見出席第二屆一帶一路國際合作高峰會議的部分國家領導人」，接著以全版的篇幅、照樣造句的方式，分別寫出「習近平會見XXX」、「習近平會見OOO」。讓王丹無奈地說，「我都不敢看第二版，生怕習近平還接見了另外23個國家的領導人」。

網友看了則是大嘆「人民日報裡沒有人民」、「習以為常」、「習近平日報」、「標題是做『習近平......』的造句練習嗎」、「這個是真的報紙內容喔？我還以為是PS出來的耶」、「跟中夭造神一模一樣」。

也有網友看了覺得很熟悉，於是翻出日前由其他網友整理的、某電視台連續報導高雄市長韓國瑜的照片。一經比對，網友大讚「同出一轍」、「有87分像」、「同樣邏輯，奴民很愛這味」、「完全複製習近平原版報導」，紛紛認為這種造神模式實在非常相似。

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