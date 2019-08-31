談生死之間 柯文哲：習近平取消任期以為可長生不老？

2019-08-31 14:07

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長柯文哲今天到新北市新店慈濟靜思堂演講「生死之間」，以過去急重症外科醫生分享搶救心路歷程，看淡生死、成敗不再是成敗。在提問期間，柯文哲有感而發說，人一定會死，到底在爭什麼，就像中國國家領導人習近平取消任期制，以為可以長生不老？就是沒有把凝視死亡看懂。

慈濟舉辦的「生死之間」演講，探討生命價值、夢想等，中華佛教青年會理事長開善法師表示，在討論要找誰主講時，大家第一句話就是找阿北（柯文哲），很多年輕人很喜歡阿北，也能透過他擔任醫生期間，看透生死後，思考邏輯都可能不一樣。

內政部長徐國勇也到場，稱讚中華佛教會對於社會的貢獻，以宗教教化社會達到安居樂業。徐國勇也和柯文哲比鄰而坐，過程僅有短暫交談後，徐因為有行程便先離場。

柯文哲回憶起在台大醫學系5年級時穿上白袍擔任實習醫生，沒想到第一個案例就碰上一名剛新婚度完蜜月的男子，在工地遭鷹架砸到腦死，就看透了人生無常。

過去搶救生命、順手作一件事，病患或家屬都牢記在心裡，他就說，在2014年選台北市長時，有位國民黨眷村的里長說，村里有位阿婆堅持投給柯，是因為在台大醫院找不到路沒有人搭理，最後是柯替她帶路。

另外，柯文哲說，近期到台東參訪，行程竟然是一名民進黨黨工安排，「聽說黨中央還施壓」，原來是她的孩子在8個月時，罹患先天性心臟病開刀，就是自己救活；但布施是想做就做，不需要想著之後的回報。

最後的問答時間，民眾對於柯文哲談生死很有感觸，柯也說，自己在政壇擔任市長後，發現很多人在生死這關看不開，「如果有一天一定會死掉，到底在爭什麼？」

柯文哲回憶有次去探望前總統李登輝，聽到他說，有一天會凝視死亡，才能轉過頭看人生是什麼，「這是很好的修行方式」。柯也順勢提到，習近平取消任期制，以為可以長生不老？就是沒有把凝視死亡看懂，想通這個道理人生就順很多。

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