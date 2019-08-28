中國內鬥白熱化？專家推測：習近平被挾持程度恐已惡化

2019-08-28 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前表示接獲兩通中國官員要求重啟談判的電話，中國外交部則表示「沒聽說過」，不過卻遭到川普打臉，透露中國副總理劉鶴與他的團隊進行了接觸，財經專家胡采蘋推測，中共領導人習近平不太可能不知情劉鶴打了電話，外交部還這麼兇狠打臉，「習被鷹派挾持的程度恐怕已經相當惡化了。」

胡采蘋在臉書發文，說到在北戴河會議之前開始有傳聞，現在外交部已經歸給王滬寧管，會出席所有高層會議，並主導了八月初的多項外交人事變動，其中包括擅長以文革語言描述國際關係的外交部發言人、新聞處長陸慷調往北美大洋司，多次在加拿大媒體投書罵加拿大政府的駐加大使盧沙野調往法國、升副部級。

胡采蘋認為「這個傳言看起來越來越像是真的」，而王滬寧這些動作就等於公然和劉鶴翻臉，胡采蘋提到，劉鶴先是說中方堅決反對貿易戰升級，而川普還說跟中方代表通過話，卻遭到中國外交部否認，讓川普脫口透露「跟劉鶴通話過」，結果昨（27）日習近平所主持的中央財經會議中，劉鶴就缺席了。

胡采蘋推斷，劉鶴不可能不經過授權就打給川普，因此認為習近平不太可能不知情這件事，而若是劉鶴是在習近平的許可下打了電話，卻被外交部狠打臉，導致習近平必須讓劉鶴缺席中央財經會議，代表「習近平被鷹派挾持的程度恐怕已相當惡化」。

Emmy Hu（胡采蘋）臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法