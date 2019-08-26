說溜嘴？中聯辦法律部長：香港實行社會制度是「滅頂之災」

2019-08-26 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國港澳研究會24日在深圳五洲賓館舉行「重溫鄧小平重要講話」專題座談會，中聯辦的法律部長王振民會中批評香港反送中運動，不過他說的一句話令中國網友「大吃一驚」。

綜合媒體報導，香港反送中風波延燒12週，對此王振民24日出聲批評，指香港形勢嚴峻，並稱中國不會犧牲香港，還在等香港青年「回心轉意」，絕不饒恕毒害青年的幕後黑手，「一定會讓他們付出代價」。

王振民自稱，有學生問他，香港發生這麼大的事件，當局會不會收回香港的司法權？王強調，「一國兩制」必須先滿足「一國」，如果「一國」沒得到應有的尊重和維護，何來「兩制」？香港反送中運動持續進行，王振民指出，一國兩制的根基和底線不斷被衝擊、破壞，若一國兩制不復存在，無非是讓中央直接接管香港，在香港實行中國內地的法律和社會主義制度；但對香港所有市民是「滅頂之災」、是百分之百的毀滅性損失，是「不可承受之重」。

有中國網友調侃王振民的說詞，指「滅頂之災？說漏嘴了」、「一不留神，不小心說了實話」、「罪名：洩露國家機密」，也有人表示，「香港暴徒畢竟是少數，年輕人成為推動示威主體，參加示威的人數之多、頻次之密，應當引起思考。如何解決，恐怕不能靠簡單粗暴的方式。」

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