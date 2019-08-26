反送中》員警開了第一槍 專家：北京已準備好武力鎮壓

2019-08-26 20:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港反送中衝突越演越烈，香港警方25日首次開了真槍，引發國際間議論譴責。《美國之音》26日引述中國問題專家看法指出，北京顯然已做好武力鎮壓香港的準備。

反送中抗爭已經持續近三個月，至今未有任何緩和的跡象。期間，北京對香港文攻武嚇不斷加碼，並在比鄰香港的深圳，大規模集結中共軍隊、坦克車、裝甲車進行威嚇。

美國非政府組織「公民力量」負責人楊建利在《美國之音》的「海峽論壇」節目中指出，從北京最近的抹黑宣傳戰和武警深圳演習等等跡象來看，北京已做好武力鎮壓香港的準備。他說：「我認為北京已做好武力鎮壓的準備。雖然武力鎮壓不是他的最佳選擇，但是是他其中的一個選擇。」

楊建利表示，北京在政治上完全不想讓步，但香港示威也無衰減跡象，為了「出兵有理」，北京很可能趁機製造暴力，讓中央有理由出兵。此外，中共即將迎來10月1日建政70周年慶祝活動，而這也是習近平上台後第1個具有每逢10年紀念意義的國慶日，對習來說十分重要，所以10月1日前平息香港示威，是非常可能的一個期限。

他說：「不一定要像六四的時候那樣使用野戰軍進行暴力鎮壓的形式，但是用武警和香港警員以及香港駐軍進行結合的辦法，對局面進行控制，也就是另外一種形式的暴力鎮壓，我覺得他們已經做好了這種準備。」

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