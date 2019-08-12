反送中》811示威行動濺血 中聯辦稱：香港將滑向無底深淵

2019-08-12 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中浪潮延燒，昨天（11日）各地的示威行動中再爆警民衝突，對此，香港中聯辦今（12日）發布聲明，內容譴責香港「極少數激進暴力分子」使用大量具有高殺傷性武器襲擊警方的行徑，「如果任由這些恐怖暴行蔓延，香港將滑向無底深淵。」惟內容未提及員警對示威者的暴力行為。

香港中聯辦負責人指出，香港多區昨日發生違法暴力事件，極少數激進暴力份子向警署投擲汽油彈導致值勤警員嚴重燒傷，另有人使用大口徑強力射擊裝置襲擊警署，「世界上任何一個地方，都絕對不能容忍這些令人髮指的極端暴行。」

該負責人強調，對香港警隊在處理連串違法暴力事件時堅守崗位、忠誠履職、專業克制和嚴正果斷執法表示由衷敬佩和致以崇高敬意，並對全體警隊的家人親友長時間來的默默支持、忍辱負重表達誠摯的問候。

聲明提到，當前香港廣大市民最迫切的願望就是儘快止暴制亂，使香港社會回復穩定安寧。全社會都要堅定支持特區政府和香港警方依法嚴懲暴力犯罪分子，以實際行動共同維護自己的家園，共同維護香港「一國兩制」的美好明天。

然而，根據多間港媒報導，昨日反送中示威行動中，港鐵傳出有警員在太古站內近距離向救護員頭部開槍，造成一名傷者恐失明，而警方也於葵芳站內發射催淚彈，此外，在尖沙咀、深水埗及銅鑼灣等地也傳出攻擊事件，但香港中聯辦的聲明中，對此隻字未提。

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