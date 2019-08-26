港警對「暴徒」驚天第1槍！ 汪浩︰官逼民反、中共懂嗎？

2019-08-26 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕香港葵涌、荃灣地區昨（25）日舉行反送中遊行，晚間有示威者破壞荃灣二陂坊的麻將館，數名警察抵達現場，被示威者包圍後鳴槍示警，成為6月9日反送中以來的「第1槍」；國際政治金融專家汪浩指出，被砸的麻將館是先前砍人福建幫的地盤，警察默許黑社會毆打、砍殺市民在先，港人才會恨警察，一切都是「官逼民反，中共懂嗎？」

昨（25）日衝突中，數十名示威者持鐵條、長棍、雨傘等追打警察，不過不清楚是否真的有打到警察，當時場面混亂，也有示威者不停大叫：「唔好（不要）打（警察）呀！」隨後有警察拔出左輪手槍對準示威者，同時間傳出槍響。

汪浩表示，香港警察開槍，是因為被示威者包圍。但追根究柢，是因為8月11日發生黑社會斬人事件（日期應為8月5日），警察默許黑社會痛毆、亂砍市民，港人憤恨，25日才會打破黑社會地盤麻將館的玻璃、重擊麻將館鐵閘。汪浩指出，沒有「無緣無故的恨」，港人平時忙著賺錢，哪有空天天示威？「官逼民反，中共懂嗎」？

綜合媒體報導，荃灣眾安街5日深夜，傳出30多名北角福建幫男子拿刀、鐵條和棍棒等武器準備攻擊示威者，示威者在撤退過程中有人落單，被身穿白衣、持武器的黑幫男子砍傷左腳，黑幫份子砍完人後立即逃離現場，警察接獲通報，卻不予理會；該名受傷示威者送醫後，醫師宣判他的左腳被砍斷，將永遠失去知覺。有示威者聲稱，要為該名斷腳手足報仇，因此25日突襲麻將館。

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