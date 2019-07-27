反送中》元朗「藤條車」搜出武士刀、公安帽 車主身分疑點重重

2019-07-27 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中「光復元朗」遊行今（27）晚傳出元朗西鐵站旁一輛自小客車後座被人發現放有6根「藤條」，引起遊行民眾不滿。隨後又爆出後車廂放有武士刀、鐵管、木棍以及疑似中國公安帽，經查後車主非華人，疑點重重。

綜合港媒報導，香港「光復元朗」遊行晚間有眼尖民眾發現，路邊一台黑色自小客車後座放有至少6根「藤條」，與上週攻擊市民的白衣歹徒武器相同，引起群眾不滿，砸破車窗並留下「踢走黑社會」等標語。

隨後又有憤怒民眾撬開其後車廂，竟發現內藏「武士刀」、「鐵管木棍」、以及疑似「中國公安帽」，消息傳出香港社群一片嘩然。

《香港01》指出，經查詢車牌後，車主全名為「Karunanayaka Mudiyanselage, Eranda M」，非華人但持有當地身分證，1999年2月3日首次註冊，地址為元朗八鄉錦莆路吳家村。

據悉，現場民眾根據車中電費帳單，指出實際用車者可能為一位住在南邊圍村的「YIP FOO」（粵語音），更有網友懷疑這就是香港中聯辦新界工作部副部長「葉虎」。

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