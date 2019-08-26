反送中》親眼見證港人抗爭 台妹：只要警察不在都很安全

2019-08-26 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕為抗議警方濫用暴力，政府對民意默不作聲，有40多人今日在香港灣仔稅務大樓靜坐。1名來自台灣彰化的陳小姐在接受港媒訪問時諷刺說「（香港）很安全，只要警察不在都很安全」。

根據「立場新聞 」報導，陳小姐說，在台灣時不時就會看到反送中遊行的負面消息，但在印象中，她認為香港人「不是沒事就主動攻擊警察」，希望赴港親身了解一下。在參與包括荃灣及觀塘一帶的遊行，目睹警方施放催淚彈後，陳姓小姐表示，「（香港）很安全，只要警察不在都很安全」。

陳小姐指出，一直以來她覺得香港人因為忙於謀生而冷漠，但這次赴港後使她對香港人改觀。陳小姐表示，24日遊行當天，她不知道如何從地鐵站走到遊行起點，又不懂廣東話，沒想到一位婆婆主動帶領她走到遊行起點，那怕是路程遙遠，該名婆婆自己也沒有要參與遊行。

陳小姐提到身為台灣人，希望香港的「反送中」運動能讓身邊的人覺醒：「不能再覺得『一國兩制』是（台灣）必要的（前途）。」

在今日在稅務大樓的靜坐現場，靜坐人士手持，「出賣香港人的公僕，沒有資格花費香港人的稅」、「我交税了，你可以不開槍？」等標語，並喊著「五大訴求，缺一不可」等口號。而陳小姐手持的標語是，「台灣撐香港 沒有暴徒只有暴政 五大訴求缺一不可」。

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