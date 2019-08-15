川普作壁上觀亞洲局勢 《紐時》：弱化美國影響力

2019-08-15 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕近來亞洲各地局勢惡化，包含香港抗爭、印度和巴基斯坦爭議及日韓貿易戰，不過，川普都未有任何行動，對此，外媒指出，華府無意願或無能力協助化解這些衝突熱點，是美國勢力和影響力消退的最明顯跡象之一。

據《紐約時報》 報導，美國總統川普就任兩年半來，自認做到前總統歐巴馬未做到的事：加強美國影響力，不過，近來亞洲各地局勢惡化，川普和他的顧問選擇不行動，像是川普聲稱中國正將部隊移往香港邊界，但他也未發出警告，僅表示：「所有人應保持冷靜和安全。」

此外，美國在亞洲最重要的兩個盟國：日本和南韓，近來衝突加劇、互相採取貿易報復行動，川普9日也僅喊話：「南韓和日本必須坐下來談，和睦相處。」就連川普在7月提議調解印度和鄰國巴基斯坦之間長達數十年的紛爭，但印度仍在本月初取消兩國主權爭議地區克什米爾的自治地位。

對於亞洲各地種種情勢加劇，川普堅守「美國優先」原則、選擇不行動，對此，卡內基國際和平基金會會長伯恩斯（William J. Burns）警告：「少了美國外交提供穩定的凝聚力，亞洲的失序正朝各種危險方向發展；不僅造成區域動亂的風險升高，長期而言也削弱美國的影響力。」

另有分析家認為，對這些議題無力應付，顯示美國總統在亞洲的勢力確實有些減弱；且川普的無作為將加速美國勢力弱化，外國政府也更敢忽視華府的溫和告誡，華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）的北韓專家李珍（Jean H. Lee）即警告：「這些國家越是感覺美國並非可靠夥伴，越是認為有必要自我防衛。」李珍指稱，已開始在南韓聽到越來越多人呼籲自擁核武。

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