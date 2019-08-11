挪威清真寺槍擊案不排除「恐攻」 兇嫌住處驚見女屍

2019-08-11 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕挪威貝魯姆鎮（Baerum）清真寺今（11）日驚傳槍擊案，所幸僅有一人因與歹徒扭打受傷，沒有造成更嚴重的傷亡。兇嫌目前已被捕，警方表示不排除其「恐攻」意圖，並於其住處尋獲一具年輕女屍，正在調查偵辦中。

據《路透》報導 ，挪威首都奧斯陸附近的努爾伊斯蘭中心（al-Noor Islamic Centre），今日稍早遭一名年輕白人男子攜帶多把槍枝闖入，並朝無辜禮拜的人士開火。

清真寺發言人指出，當時只有3位民眾在場，一名巴基斯坦空軍退役的65歲老先生拉菲格（Mohammad Rafiq）聽聞槍響，隨即衝上前與兇嫌扭打，阻止兇嫌繼續射擊。拉菲格的眼睛遭兇嫌手指插入而重傷，手骨也因纏鬥而受傷紅腫。

挪威警方指出，兇嫌曾在網路上發表許多極右派、反移民的仇恨言論，並於其住處發現一具女屍，經查為兇嫌親屬，目前也將兇嫌列為這起命案的嫌疑犯，展開詳細調查。

對此，挪威首相瑟爾貝克（Erna Solberg）表示，雖從紐西蘭基督城發生仇恨恐攻慘案以來，挪威清真寺也加強了安全措施，官方也積極打擊仇恨言論，但這仍不夠。她說：「我們正試圖打擊這個（種族仇恨），但這是個挑戰，我認為這是一個全球面臨的挑戰。」

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