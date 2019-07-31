北京清真餐廳商店 遭禁用阿拉伯文字符號

2019-07-31 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國持續打壓宗教自由，首都北京市政府已下令清真餐廳和攤販，招牌必須刪除與伊斯蘭教有關的阿拉伯文字和符號，是該國不斷迫使穆斯林社群「中國化」的最新舉動。

《路透》近期訪問了北京11家販售清真產品的餐館和商店，獲悉官員告訴他們刪除與伊斯蘭教有關的圖像，例如新月符號和用阿拉伯文寫成的「清真」一詞。

來自各辦事處的政府工作人員告訴北京一家麵館的經理，必須掩蓋店鋪招牌上的阿拉伯文「清真」，然後在一旁盯著他行動。經理說，「他們說這是外國文化，你應該使用更多中國文化」。

研究新疆問題的華盛頓大學人類學家拜勒（Darren Byler）說，「阿拉伯語過去僅被視為一種外語，但現在被視為一種不受國家控制的東西」。他說，在中共當局眼中，阿拉伯文也被視為與國際宗教形式有關，甚至與宗教極端主義有關。

阿肯色大學研究中國回族穆斯林的助理教授哈蒙德（Kelly Hammond）表示，這些措施是「創造新常態」的一部分。

根據中國食品外送平台美團網，北京至少有1000家清真商店和餐館。目前不清楚北京的每家餐廳是否都被告知禁令。有幾家較大店家已用中文「清真」取代原先的標誌，其他人大多只用膠帶或貼紙掩蓋被當局禁止的文字和符號。

報導指出，有些老闆說顧客對此變化感到困惑，一家販售清真肉品商店的店員譴責當局正在「消滅」穆斯林文化，批評中共政府總是說民族團結，「這就是民族團結？」

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