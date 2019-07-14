中國千年古剎遭「整容」 寺廟存在價值僅為宣傳黨思想

2019-07-14 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府持續打壓宗教自由，江西省一座有逾千年歷史的皇家寺院，如今被改造成中共的政策宣傳領地，有信徒指出，對中共來說，這些寺廟的作用就是宣傳黨思想，若做不到，「就沒有存在的價值和意義」。

長期關注中國宗教自由和人權問題的《寒冬》雜誌今（14）日刊文指出，中國傳統宗教佛教、道教也難逃中共迫害，江西省金溪縣滸灣鎮一座建於唐中和元年（公元881年）的皇家寺院疏山寺遭「整容」，傳統屋頂被改造成平頂，籤筒被沒收，因求籤被指是封建迷信，若違規佛寺就會被關閉；牆上則掛上「和諧寺觀標準」，要求「擁護中國共產黨的領導和社會主義制度」等。

中國五星旗、國歌、毛習畫像紛紛進入寺廟，佛法則被中共黨思想政策取代。陝西省漢中市一佛寺住持日前公開對著60多名信眾表示，「各位信眾要愛國愛教，我們要為十九大，為習近平總書記的中國夢，貢獻我們自己的力量...我們要認真學習，多看新聞，政治上要靠得住，要跟著黨走，宣傳黨的政策...」。

該佛寺的信徒透露，現在每月初一、十五，住持不再向香客講述佛學，而是講國家政策，宣傳黨的十九大精神，因為「寺廟能否存留，主要看寺廟住持和僧人能不能起到宣傳國家政策的作用，如果做不到，對政府而言這樣的寺廟就沒有存在的價值和意義」。

福建省泉州市一名僧人也指出，現在許多佛寺組織的活動，與宗教根本沒有關係，如今出家人不再單純念經誦佛，還被要求學習國家的法律法規和各種文件。另名僧人說，「他們是逐步消滅你，先限制講道內容，現在又讓寺廟宣傳黨的思想政策，就是要求宗教絕對服從黨的領導，事實上就是把宗教給同化了，變成共產主義信仰。」

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