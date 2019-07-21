紅衛兵再現？中國小學教「反邪教」童持刀嚇母棄信仰

2019-07-21 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國去年實施新《宗教事務條例》後，整治校園宗教力度加大，課本把宗教妖魔化，教孩子仇恨、恐懼宗教，甚至反對信教的家人。遼寧瀋陽一名國小生就因此持水果刀，把母親的福音宣傳單捅出好幾個洞，捅完還把刀插在上面，警告她放棄信仰「邪教」，讓媽媽相當崩潰。

據《寒冬》報導，遼寧瀋陽一名基督教徒說，兒子入學前天真聽話，也接受「神的創造」一說，但有天拿出《品德與社會》課本，向她解釋如何抵制「邪教」，並要求撕掉手邊的福音宣傳單，直指「媽媽你信邪教，你看那不是十字架嗎？老師說基督教就是邪教，信了邪教就能離家不管我了，還能自焚」。

這名母親為了避免衝突，把所有信仰相關的東西藏起來，但有天兒子發現她的包裡有福音文宣，氣得拿水果刀把文宣捅爛，還把刀插在紙上，警告媽媽「這就是邪教，千萬不能信」。媽媽痛苦表示，不明白學校灌輸了什麼，把孩子教得那麼扭曲。

河南省也有小學以「反宗教」為主題開班會，要求學生堅信「無神論」，並恐嚇孩子「如果你媽媽去教堂信神，她就不要你這個小孩兒了」。另所學校則播放「反對宗教信仰」動畫宣傳片，教導學生發現信徒要向警察舉報，甚至有師長要求孩子回家「監督家長」，別參與宗教活動。

數名不具名的家長反映，經過學校「教育」下，孩子們時常恐懼家人會因信仰被抓，有的更一反常態，反對父母看宗教書籍、參加宗教聚會，甚至認為「邪教」團體有自焚傾向。

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