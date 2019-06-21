印尼智庫：政府「不干涉中國內政」 未替維族發聲

2019-06-21 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕印尼智庫20日表示，印尼是世界上穆斯林人口最多的國家，然而對中國在新疆設立再教育營、關押信奉伊斯蘭教的維吾爾族人，印尼政府卻以「不干涉中國事務」為由，沒有替新疆的穆斯林站出來。

根據「自由亞洲電台」報導，印尼雅加達智庫「衝突政策分析研究所」（IPAC）20日表示，中國再教育營中的維族人被迫洗腦、忍受糟糕的生活和衛生條件，即便中國受到西方國家強烈批評，伊斯蘭教世界多數仍保持沉默，僅少數人發聲；印尼政府認為，中國基於「分離主義」鎮壓維族人是合理的，因此不會干涉中國內政，連印尼最大的伊斯蘭組織都對新疆維族的人權報告抱持疑慮，視其為美中鬥爭的工具、美國的宣傳。

IPAC表示，中國今年2月曾安排印尼最大的2個伊斯蘭教組織「伊聯」（NU）和穆罕馬迪亞（Muhammadiyah）參觀中國當局聲稱的「職業培訓中心」（實則為「再教育營」），伊聯領袖一回到雅加達，馬上宣布「沒有集中營」、「贊同中國透過職業訓練扭轉激進化的政策」；穆罕馬迪亞秘書更讚嘆再教育營中的設備「很棒」。

針對各界對印尼的批評，印尼外交部發言人納西爾（Arrmanatha Nasir）否認對中國新疆穆斯林「袖手旁觀」，聲稱已召集中國大使，要求解釋外界對新疆侵犯人權的指控。印尼副總統卡拉（Jusuf Kalla）表示，中國對待維族人的方式令他感到憂慮，會敦促北京尊重人權。

「美國維吾爾協會」主席伊利夏提（Ilshat Hassan）嚴詞呼籲印尼政府，做為世界上最大的穆斯林民主國家，有義務要求中國關閉所有的再教育營，放出所有無辜的維吾爾人，至少應譴責中國對維族人所犯下的「危害人類罪」，不要因為印尼境內的中資而保持沉默。

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