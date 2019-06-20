中國強調未打壓伊斯蘭教 《BBC》揭露更多證據打臉...

2019-06-20 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆當局難得開放機會，讓《BBC》記者得以探訪新疆、訪問伊斯蘭高級官員，雖然中國再三聲稱，他們的新疆政策只針對「宗教極端主義」，而非信仰本身，然而《BCC》記者脫離官方排定的行程後，發現許多跡象，足以證明中國鎮壓、控制新疆的事實。

《BBC》記者沙磊（John Sudworth）表示，此行中國一直試圖向他們傳達：對中國當局任何收緊新疆宗教的政策感到擔憂，都是「錯誤」的。信仰伊斯蘭教的男性有蓄鬍的傳統，認為這是追隨先知的聖行，「中國認可」的伊斯蘭教的領袖「伊瑪目」，對記者強調：「蓄不蓄鬍是個人選擇」、「中國公民有宗教自由，中國從未對宗教進行打壓」。

然而，沙磊擺脫官方行程後，觀察路上景象，發現不少中國打壓伊斯蘭信仰和習俗的證據，例如住戶的門上貼著告示，上頭明確寫著：不允許年輕人留鬍鬚；2015年隨處可見當地人蓄鬍，現在人人都把鬍鬚刮乾淨；過去在衛星影像上可以明確看到清真寺或宗教場所，但現在，許多清真寺所在之處變成荒土。沙磊拿出2017年和今年同一處的照片對比，發現維吾爾社區也大片消失。

沙磊表示，他還發現只有零星老人沉默地在做禮拜；他詢問領禱的「伊瑪目」，這是否足以證明在打壓穆斯林？「伊瑪目」聲稱，以前他們沒工作、沒人提供他們職位，所以很多人來；現在他們都忙著做生意、工作，忙到沒時間做禮拜。

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