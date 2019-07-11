22國連署撻伐沒人權 中國竟瘋言：新疆人幸福感提升

2019-07-11 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕22國聯合致函聯合國人權理事會（UNHRC），譴責中國打壓新疆的維吾爾人與少數民族，有專家對此評論「史無前例」；中國外交部今（11）日出面反駁，宣稱新疆各族幸福感「大幅提升」，批評參與連署的國家「罔顧事實真相」、「人權問題政治化」。

22國駐聯合國大使聯名寫公開信，致聯合國人權理事會主席塞克（Coly Seck）和聯合國人權事務高級專員巴使萊（Michelle Bachelet），批評中國的「新疆政策」，要求中國停止對新疆穆斯林大規模拘押以及任何侵犯人權的行為。

中國外交部發言人耿爽今天宣稱，參與連署的國家「罔顧事實真相，對中國無端指責和攻擊污衊」，他代表中方敦促各國恪守《聯合國憲章》，停止人權問題政治化，藉由新疆干涉中國內政。

耿爽說，為了防止恐怖主義和極端主義，新疆維吾爾自治區依法採取一系列「反恐和去極端化」措施，新疆因此兩年多沒發生暴恐事件，「社會穩定、民族團結、百姓安居樂業，各族群眾的幸福感、獲得感、安全感大幅提升」，並衷心擁護政府政策。

英國外交大臣韓特近日就「香港反送中」事件，對中國人權問題表達關切，昨（10）又在媒體自由論壇上表示中國人權狀況正「日益惡化」。由於韓特在英國國內正在角逐首相大位，耿爽於是點名酸道，希望英方某些人，「包括韓特先生」，不要藉機利用中國的事「為自己的競選拉票或者服務」。

據美國《自由亞洲電台》報導，國際特赦組織中國研究員潘嘉偉認為，22個國家發動連署信的行動具有代表性，而且這麼多國家串聯譴責中國，在歷史上相當罕見，就連日本等非西方國家也加入行列，可見國際情勢開始出現變化。

發表聯合聲明的國家有：澳洲、比利時、加拿大、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、冰島、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、挪威、瑞典、瑞士、英國、奧地利、愛爾蘭和西班牙。《中央社》報導，目前尚有其他國家考慮跟進，而一年前脫離人權理事會的美國則不在連署名單中。

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