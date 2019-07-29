新疆維吾爾族遭迫害 中國：50多國相挺「正義正確」

2019-07-29 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年迫害新疆維吾爾族的穆斯林，本月13日受日、澳、英等22國聯合譴責，中國外交部今（29日）表示，支持中國新疆政策的國家數較多，其中也多為穆斯林國家，因此誰在正義正確的一方，一目瞭然，並強調反對他國以人權之名干涉別國內政。

中國近年迫害新疆維吾爾族的穆斯林，並設置名為「再教育營」的集中營，關押約100萬名維吾爾族人，日、澳、英、法、加等22國在本月13日，共同簽署聯合聲明並致函聯合國人權理事會，譴責中國對新疆維吾爾族的人權迫害，沙烏地阿拉伯、敘利亞、北韓等37個國家隔日也同樣致函聯合國人權理事會，表示讚賞中國在新疆政策上做出的努力。

中國外交部今日在例行記者會中表示，譴責中國新疆政策的國家全都是西方國家，總人口最多6億，沒有穆斯林國家；而支持中國的50多國來自世界各大洲，人口近20億，其中多為穆斯林國家，因此誰在正義正確的一方，一目瞭然。

中國外交部說明，在新疆設立教育培訓中心旨在反恐與去極端化，藉此保障基本人權，避免恐怖主義及極端主義的威脅，實情與西方國家的報導內容不同，新疆已近3年沒有發生暴力事件，各族群的安全形勢都獲得了改善，並強調反對任何國家干涉別國內政，勿以人權之名影響他國。

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