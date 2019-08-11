香港今天風聲鶴唳！反送中再上街、福建幫揚言「以暴制亂」

2019-08-11 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭第10週，港警禁遊行，昨天白天改成銀髮族、親子檔上街，下午逾萬名黑衣人兵分多路在各地「逛街」，民眾在晚間採取大「快閃堵路」戰術，跟武力清場的警方連番衝突，被形容半個香港游擊戰，警方強勢武力一晚逮16人。今天反送中持續上街，而據網上流傳，香港福建社團聯會昨舉行「止暴制亂、反獨保家」誓師大會。引發香港今日氣氛比往日更緊張。

綜合媒體報導，香港反送中今天原訂發起港島東及深水埗遊行，但都遭到警方發出反對通知書，只批准於維園舉行集會，而港島東遊行原路線會經過北角，此處是較多福建人聚居處，立即網上流傳福建幫會組織同鄉來港「抗敵」，主席吳換炎重申該會口號「人若犯我，我必自衞」。

福建社團聯會昨天的誓師大會有逾200多名代表出席，現場大舉反暴力、反港獨、支持林鄭特首的各式標語，還高舉中國五星旗，更傳出已有大批福建人已到港入住北角區酒店。

幫會主席吳換炎一再要福建鄉親做好「防衛工作」，保持理性克制，相信警察，但還多次強調「人若犯我，我必自衞」，要旗下各團體今日閉門守護自家。

不過，在香港已爆發的721元朗白衣人無差別攻擊群眾事件、805北角居民襲擊示威者一事，吳換炎都否認是福建幫所為，大批福建人入港一事，吳換炎也一再表示不知情。

針對今日維園集會，港府下午過後大幅關閉相關公共設施，包括維園游泳池、網球場和草地滾球場、鰂魚涌公園的足球場和網球場、銅鑼灣運動場、渣華道體育館、鰂魚涌體育館、香港中央圖書館、電氣道公共圖書館、北角公共圖書館、鰂魚涌公共圖書館和香港電影資料館、西灣河文娛中心、深水埗區方面，深水埗運動場、深水埗公園泳池、長沙灣體育館、北河街體育館、李鄭屋漢墓博物館、元州街公共圖書館，或有其他文康設施提早關閉，巿民前往場地前應先致電查詢。

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