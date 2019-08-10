不敵北京壓力！ 國泰航空開鍘「反送中」機師、2員工

2019-08-10 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕香港國泰航空公司日前因機師、員工參與「反送中」活動遭中國民航局施壓，中國民航局9日發出重大航空安全風險警示，要求禁止涉及「反送中」的機組員執飛中國航班。對此，國泰航空10日晚間宣布，日前參與「反送中」活動被控暴動罪的機師停飛，2名洩漏港警航班的地勤員工則是予以開除。

中國民航局9日晚間近7點向該公司發出「重大航空安全風險警示」，提出自10日凌晨零點起，立即停止所有參與和支持「非法遊行示威、暴力衝擊活動與有過激行為」的人員，執行飛往中國的航班或與內地航空運輸活動相關的一切職務活動等三點要求。

綜合中媒報導，對此，國泰航空被迫妥協，10日晚間宣布，已收到乘客及民眾就其一名被控暴動罪的機長的查詢。根據國泰機師飛行職務的標準程式，這名機長自2019年7月30日起已沒有被安排飛行職務。此外，該機長自2019年7月15日起亦未執行任何飛行任務。

國泰航空說，對於該名機長可能面臨的任何訴訟事宜，均不發表任何意見，也證實已經開除2名洩漏港警航班的地勤員工。

香港警方在上月底的反送中抗爭裡，拘捕49人，有44人被控暴動罪，其中包括國泰航空的一名副機師，因為工作性質，法官允許他在當值期間離港工作。近日則有2名國泰航空的機場地勤人員在通訊軟體群組裡，洩漏前往成都參加第18屆「世界警察和消防員運動會」的港警人員航班消息。

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