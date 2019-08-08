報復反送中 傳福建幫買凶赴港

2019-08-08

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港「反送中」運動五日晚間在多地的示威發生暴力衝突，其中在港島北角一群「福建幫」份子持長棍攻擊示威者，反被包圍敗北，現在網路上流傳福建同鄉會以一三○○到一五○○元港幣（約五三○○至六一○○元台幣）不等報酬大舉招兵買馬，號召十日到北角復仇。

「南華早報」和「香港蘋果日報」均報導這項傳言。南早六日報導指出，中國「微信」（WeChat）上幾個香港和中國大陸福建人的群組對話顯示，已有人動員福建省同鄉到香港為五日北角衝突報復，「至少五輛巴士載著福建人出發前往香港」，另一段在社群媒體上流傳的影片說，「我們福建人應該去（香港）反擊！」

酬勞上千港幣 包吃住玩

香港蘋果報導，微信群組流傳襲港集結令訊息，「出征對抗港獨份子」；並有以香港晉江同鄉總會和安海分會會長兩人名義發出的「緊急通知」，號召家鄉壯丁五百人，除上千港幣酬勞外，還包吃、住、玩。另有群組截圖指「數千人」已於五日出發，準備週末大反撲，但有些人已遭香港拒絕入境。

北角居民多為福建人，五日晚間當地約廿餘名白衣人持長木棍攻擊反送中示威者，反遭眾人包圍反擊，落荒而逃，還有兩人落單遭痛毆。然而，中國網路熱傳的訊息變成「非法示威者在街頭同北角當地閩南居民爆發衝突。衝突發生後，在香港的福建幫全力反撲，保護正常街坊鄰居不被欺負！福建老鄉給力！」

「微博」顯示，「福建幫」一夕爆紅，還登上熱搜榜亞軍，瀏覽量破三億。大批網友大讚福建人愛國團結，並熱傳多張截圖，顯示許多鄉親號召動員到北角力挺福建幫，但不久便遭網管下架。

北角人心惶惶 提早打烊

儘管相關傳言均未經證實，但已引起北角人心惶惶，當地六日傳言當天下午會有示威者與幫派份子要算帳，街頭報攤、銀行、超市、餐廳、粵劇劇院等紛紛提早打烊。也有商家說，收到福建幫「溫馨提示」提早關門；康健護老院職員也說，警方通知要求關窗、不要讓院友外出，但是未說明原因。另有兩所住宅大廈管理處均稱收到警局通知，十一日北角會出現「亂象」，提醒住戶注意安全，盡量避免外出。

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