宅男分享「鋼彈」 擄獲美人心

2019-08-09 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕網路上有位名叫伊莉莎白（Elizabeth Howley）的女子，近期分享自己邂逅模型宅的愛情故事。伊莉莎白當初在Tinder上，遇到一名男子要傳照片給她，當時誤以為會收到交友軟體常見的露鳥照，沒想到傳來的竟是男子自組的鋼彈模型，而兩人之後也因「鋼彈」譜出一段戀曲，去年時成功地共結連理。

根據《BuzzFeed》報導，伊莉莎白從2016年開始，在推特上發文分享自己的愛情故事，伊莉莎白當初僅以「喜愛動漫和寵物」的條件配對，成功後對方問她說，「想看我的鋼彈嗎？」，伊莉莎白下意識以為，那是在交友軟體上傳露鳥照的暗示，但收到照片後才發現，竟然是男子自組的模型，對此伊莉莎白笑稱，「那個鋼彈是真的，而且相當精美」，而「鋼彈男」在交友軟體上的真情分享，也讓網友們都驚呼其相當耿直。

伊莉莎白與原名約翰（John）的「鋼彈男」深入來往後發現，他們曾經讀過同一所學校，而且還有共同朋友。直到去年秋天，兩人一起到波士頓旅行，伊莉莎白溜冰時接受了約翰的求婚，並在今年8月結為「鋼彈夫妻」。伊莉莎白近日在推特上重溫這段有趣的戀曲，也引發了熱烈迴響，許多網友也紛紛轉推這段「我露的不是鳥是鋼彈」之戀，並表達真切的祝福。

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