台中國際動漫博覽會開展 忍者群及貝貝人偶現身

2019-08-09 19:07

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中國際動漫博覽會今（9）日盛大開展，日本火影忍者二代BORUTO慕留人及法國貝貝生活日記驚喜現身，動漫迷不畏綿綿細雨依舊人潮湧現，市府新聞局長吳皇昇到場贈送限量的早鳥福袋給漫迷，熱鬧滾滾。

開展首日雖然碰上颱風，但不到10時就有大批漫迷排隊，還有人特地從台北前來，可見期待已久。今年展出的漫畫IP相當多元，包括日本首次在台灣正式授權的火影忍者二代「BOROTO慕留人」獨家特展、青春熱血的運動漫畫「飆速宅男」，以及知名文具品牌「湯瑪與朋友們」、法國療癒風插畫「貝貝生活日記」等國際知名漫畫。

另外，也展出台灣金漫獎優秀入圍得獎作品，包含今年首次參加美國規模最大動漫展聖地牙哥國際動漫展的「冥戰錄」、「大仙術士李白」等，共展出16組國內外知名優秀漫畫IP。

吳皇昇表示，展區內特別設置許多拍照打卡熱點，以及配合活動的尋寶闖關地圖，還有抽獎活動，看展還有機會抽中日本來回機票。9日BORUTO慕留人及貝貝生活日記現身後，10日宣傳記者會上，還會有更豐富精彩的活動，歡迎大家一起來同樂。

4名忍者及貝貝人偶在現場贈送限量的早鳥福袋給漫迷們，他們興奮地與可愛的貝貝人偶合照，現場民眾也紛紛拿著手機拍照打卡，或尋找各個角落的小驚喜體驗闖關活動。新聞局表示，展期至8月26日，歡迎動漫迷把握機會。

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