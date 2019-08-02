正妹哺乳露點影片遭刪除引爭議 平台修規範重新上架！

2019-08-02 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕一名年親母親實況主海瑟（Heather）日前在實況平台「Twitch」直播，過程中因為哺乳露出乳頭，疑觸犯平台有關色情的規範，使該片段遭Twitch移除。對此，海瑟在自己的社群網站上重新PO出該片段表示「我們顯然還有很長的路要走，才能使母乳餵養正常化」。對此，Twitch今（2）日回應海瑟，表示母乳餵養不該被歸類在色情內容，將於近日修改規範，而海瑟遭刪除的影片也被重新上架。

根據《Kotaku》報導，海瑟日前在Twitch開直播時，邊抱著自己的嬰孩與模特兒朋友聊天，一邊不經意的餵起母乳。結果這個片段被觀眾剪輯上傳，由於影片中有露點片段，引發是否違反Twitch社群規範中的色情內容爭議，因此影片沒多久後就遭刪除。

沒想到，海瑟哺乳的行為受到許多網友攻擊與大量負面回應，認為她是故意在直播時做出哺乳行為；對此，海瑟回應，就像人們需要大、小便一樣，這是一種生理需求；她也在推特表示震驚，沒想到會有這麼多人做出負面回應，卻少有人站出來替她說話。

海瑟表示，她「不會」為公開哺乳造成觀眾不舒服而感到抱歉，「沒人逼你看我的直播，如果你覺得不舒服，可以不要看」！她也說，「我們顯然還有很長的路要走，才能使母乳餵養正常化」。

Today I streamed while breastfeeding on @Twitch. This clip （which had over 20k views and would’ve helped tremendously with the #normalizebreastfeeding movement） was deleted by Twitch with no explanation. We obviously have a long way to go in the fight to normalize breastfeeding. pic.twitter.com/uHCAebA1Fu — HeatheredEffect on Twitch & YouTube! （@HeatheredEffect） July 24, 2019

此事惹出爭議多日後，Twitch今日回應海瑟，表示在經過討論後，決定不再讓母乳哺育被視為成人色情內容，近期也會對此修改規範，保證母乳哺育權益；同時，Twitch也將該段被刪除影片重新上架。對此，海瑟也興奮的在推特發文「我們做到了，這代表不要因為你相信的事情而退縮，你可以挺身而出有所作為」！

WE DID IT!????????@Twitch just confirmed what we were saying all along—breastfeeding is NOT sexual & it is NOT against ToS.



Moral of the story: Never back down for the things you believe in regardless of the backlash you receive. You can make a difference!#normalizebreastfeeding pic.twitter.com/MvvbiZgwjo — HeatheredEffect on Twitch & YouTube! （@HeatheredEffect） August 1, 2019

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