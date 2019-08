正妹哺乳露點影片遭刪除引爭議 平台修規範重新上架！

2019-08-02 22:42

〔即時新聞/綜合報導〕一名年親母親實況主海瑟(Heather)日前在實況平台「Twitch」直播,過程中因為哺乳露出乳頭,疑觸犯平台有關色情的規範,使該片段遭Twitch移除。對此,海瑟在自己的社群網站上重新PO出該片段表示「我們顯然還有很長的路要走,才能使母乳餵養正常化」。對此,Twitch今(2)日回應海瑟,表示母乳餵養不該被歸類在色情內容,將於近日修改規範,而海瑟遭刪除的影片也被重新上架。

根據《Kotaku》報導,海瑟日前在Twitch開直播時,邊抱著自己的嬰孩與模特兒朋友聊天,一邊不經意的餵起母乳。結果這個片段被觀眾剪輯上傳,由於影片中有露點片段,引發是否違反Twitch社群規範中的色情內容爭議,因此影片沒多久後就遭刪除。

沒想到,海瑟哺乳的行為受到許多網友攻擊與大量負面回應,認為她是故意在直播時做出哺乳行為;對此,海瑟回應,就像人們需要大、小便一樣,這是一種生理需求;她也在推特表示震驚,沒想到會有這麼多人做出負面回應,卻少有人站出來替她說話。

海瑟表示,她「不會」為公開哺乳造成觀眾不舒服而感到抱歉,「沒人逼你看我的直播,如果你覺得不舒服,可以不要看」!她也說,「我們顯然還有很長的路要走,才能使母乳餵養正常化」。

Today I streamed while breastfeeding on @Twitch . This clip (which had over 20k views and would’ve helped tremendously with the #normalizebreastfeeding movement) was deleted by Twitch with no explanation. We obviously have a long way to go in the fight to normalize breastfeeding. pic.twitter.com/uHCAebA1Fu

此事惹出爭議多日後,Twitch今日回應海瑟,表示在經過討論後,決定不再讓母乳哺育被視為成人色情內容,近期也會對此修改規範,保證母乳哺育權益;同時,Twitch也將該段被刪除影片重新上架。對此,海瑟也興奮的在推特發文「我們做到了,這代表不要因為你相信的事情而退縮,你可以挺身而出有所作為」!

WE DID IT!????????@Twitch just confirmed what we were saying all along—breastfeeding is NOT sexual & it is NOT against ToS.



Moral of the story: Never back down for the things you believe in regardless of the backlash you receive. You can make a difference!#normalizebreastfeeding pic.twitter.com/MvvbiZgwjo