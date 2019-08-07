「超兇」女老師私下照片曝光！ 網暴動：想重讀小學

越南小學老師Bùi Thuý Ngân因為穿著越南國服「奧黛」上課、展露傲人身材的照片爆紅。（圖片擷取自臉書）

2019-08-07 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕越南有個小學女老師穿越南國服「奧黛」上課， 貼身長襖展露傲人身材，照片在網路上爆紅，有網友立刻「神出」她的IG和FB，發現她離開校園後的私下照片，更是讓人大飽眼福。

綜合媒體報導，這位身材超好的小學女老師名叫「Bùi Thuý Ngân」，28歲的她在越南河內的一所小學教書，而且教學經歷已經超過5年。近期因為一組她奧黛教課的照片在網路上爆紅，只見她胸型堅挺、纖瘦的腰再配上清秀的臉龐，讓不少網友大喊要「重讀小學」！

有網友在她爆紅後，找到了她的Instagram，發現她走出校園後、在私底下的穿著讓網友更加暴動，私下的她會穿上泳衣或是精緻套裝，更讓她凹凸有緻的身材一覽無遺。

Bùi Thuý Ngân私下穿著相當吸引人。（圖片擷取自Instagram「thuyngan210」）

Bùi Thuý Ngân私下穿著相當吸引人。（圖片擷取自Instagram「thuyngan210」）

Bùi Thuý Ngân私下穿著相當吸引人。（圖片擷取自Instagram「thuyngan210」）

Bùi Thuý Ngân私下穿著相當吸引人。（圖片擷取自Instagram「thuyngan210」）

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