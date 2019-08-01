嚴懲談情說愛 印尼亞齊鞭刑11人 19歲女淚灑刑場

2019-08-01 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕印尼保守的亞齊省實施伊斯蘭律法，實施極具爭議的鞭刑，今（1）日有11名男女遭鞭打，其中一名19歲女子在行刑官動手後直接淚灑刑場。

《法新社》報導，印尼是全球最大穆斯林國家，亞齊省是唯一實施伊斯蘭律法的地區，包括賭博、飲酒、同性戀、未婚發生性關係，甚至與異性過於親密，都被視為違法，公開鞭刑是常見的懲處。

週四有10幾歲到20多歲的6名男子和5名女子，在亞齊省首府班達亞齊一座清真寺外遭鞭打，這些人因「傳情」行為而被宗教官員圍捕，遭鞭打背部8下到32下。當局沒有透露這些人具體「罪行」，但過去有人因在公共場所擁抱或牽手而被處鞭刑。

一名19歲女子與在一棟建築內被抓，她當時與一名男子在一起，疑似因被認定與異性過度親密被處鞭刑，在行刑官動手後，她忍不住淚灑刑場；有一名女子請求停止鞭打；與一女子在酒店房間被抓的佛教徒男子，則被鞭打20多下。

距離班達亞齊有幾小時車程的司馬威（Lhokseumawe），近日有3人因發生婚前性行為，各自變被鞭打100下，包括一名19歲男子。去年12月，有2名與未成年少女發生性行為的男子，也被鞭打100下。

人權組織已多次抨擊公開鞭刑是殘酷的行徑，印尼總統佐科威也要求停止這種作法，但該懲處獲得亞齊民眾廣泛的支持。

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