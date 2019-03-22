婚前擁抱、做愛 印尼5對情侶遭公開鞭刑

2019-03-22 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇門答臘島北端的特別行政區亞齊（Aceh）是唯一實施伊斯蘭教法的省份，週三（20）於省會班達亞齊（Banda Aceh）的清真寺外，5對情侶被公開處以鞭刑，分別鞭打4至22下，罪名為婚前擁抱、牽手或性行為。

據《法新社》報導，週三於印尼唯一實施伊斯蘭教法的亞齊清真寺外，5對情侶在數百名群眾，包括兒童的圍觀下，公開被處以鞭刑，分別鞭打4至22下。他們被宗教警察逮捕後，已經服了幾個月的徒刑，罪名為婚前進行擁抱、牽手或性交等觸犯伊斯蘭教法的親密行為。

宗教警察沙弗利迪（Safriadi）表示：「我們希望以後不要再發生這種（婚前親密）事情，真不知羞恥！」同樣在亞齊，去年12月2名男子與未成年少女發生性行為被逮，各遭鞭打了100下。

人權組織強烈譴責，認為公開鞭刑太過殘酷，印尼總統佐科威（Joko Widodo）曾呼籲終止這項懲罰，但由於亞齊主流民意的支持，最終無法停止。

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